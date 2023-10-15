Сегодня в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Турции и Латвии. Игра проходила на стадионе «Ени Адана» в Адане, Турция. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу турков.

На 58-й минуте Озкачар поддержал позиционную атаку, откликнулся на перевод к левому краю штрафной и прострелил в центр, откуда Акгюн после обработки мяча пробил в дальний угол ворот.

На 83-й минуте Акайдын на правом краю обыграл защитника и вырезал передачу на дальнюю штангу, а вышедший на замену Тосун головой пробил под перекладину.

На 88-й минуте в контратаку правым краем убежали турки, Сары протащил мяч до границы штрафной и выполнил проникающий пас, а Актюркоглу низом пробил под вратарём.

На 90+2-й минуте Юксек совершил перехват на чужой половине, продвинулся в штрафную и покатил мяч на Тосуна — и отправил мяч в сетку ворот

По итогу после семи сыгранных матчей групповой стадии отбора Чемпионата Европы 2024 сборная Турции имеет в своём активе 16 очков и занимает 1-е место, которое выводит команду на Евро-2024. Сборная Латвии после семи матчей находится на последнем, 5-ом месте с тремя очками.

В группе А сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Норвегии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Бельгии, Португалии и Франции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.