Национальная олимпийская команда США стала победителем неофициального медального зачета Игр в Токио, сообщает РИА Новости.

После победы сборной США в женском волейбольном турнире над сборной Бразилии у североамериканской команды стало 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали.

Второе место занимает Китай (38-32-18), замыкает тройку сильнейших команда Японии (27-14-17). У идущей на четвертом месте Великобритании 22 золота, 21 серебро и 22 бронзы. В оставшихся соревнованиях спортсмены этих трех стран уже не принимают участия.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.