Сборная Ирана обыграла Уэльс в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмед бин Али», завершилась со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Роузбеша Чешми (90+8) и Рамина Резаяна (90+11).

На 86-й минуте главный арбитр встречи Марио Эскобар из Гватемалы удалил вратаря сборной Уэльса Уэйна Хеннесси за фол на иранце Мехди Тареми. Эта красная карточка стала первой на мундиале.

Сегодня в группе В также сыграют команды Англии и США. В игре 1-го тура валлийцы сыграли вничью с американской командой, а Иран уступил с разгромным счетом 2:6 команде Англии.