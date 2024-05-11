По состоянию на 9 утра 11 мая, как сообщалось ранее, в большинстве районов прошли грозы, иногда шел дождь, а в Шахдаге выпал небольшой снег.

Об этом сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку, Дашкесане, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Гёйгеле, Шамахе, Алтыагаче, Тертере, Барде, Бейлагане, Лерике наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 24 градусов тепла, в Нахчыване — 23-28 градусов, в низменных районах — 23-26 градусов , в горных районах — 13 градусов.