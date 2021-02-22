Сберечь источник жизни – электронные технологии помогут в борьбе с засухой

Контроль над водными ресурсами Азербайджана будет осуществляться в электронном порядке. Это нашло отражение в Положении об информационной системе «Электронное водное хозяйство», утвержденном недавним указом главы государства.

По имеющимся данным, в соответствии с Положением, информационная система «Электронное водное хозяйство» обеспечит электронизацию годового баланса водного хозяйства Азербайджанской Республики, осуществление контроля в электронном порядке над оцениванием водных ресурсов на основных водных и водно-хозяйственных объектах страны, эксплуатацией субартезианских и артезианских скважин, в том числе в режиме реального времени.

Решит ли информационная система «Электронное водное хозяйство» водную проблему?

В прошлом году, как и в предыдущие годы, наша страна переживала «прелести» засухи. Как сказал глава государства, страна не готова к сложностям нехватки воды. В то же время, эта проблема создавала серьезные риски для сельскохозяйственного сектора, существенно влияя на производительность в приоритетной отрасли.

«Я лично наблюдал эту проблему минувшим летом, — сказал # руководитель Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. — Используемая для орошения всех сельскохозяйственных угодий и садов в Балакане река летом пересохла. В этом году ситуация, вероятно, ухудшится из-за засухи, поскольку количество осадков невелико. К тому же водоемы и субартезианские колодцы не были созданы вовремя. Рытье субартезианских колодцев для фермеров требует огромных финансовых ресурсов. Для решения проблемы в прошлом году президент подписал распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов».

По словам специалиста, была создана информационная система «Электронное водное хозяйство» для компьютеризации данных субъектов водного хозяйства и приема отчетов, а несколько дней назад указом главы государства было утверждено положение об этой системе. Через эту систему планируется контролировать все водные движения в стране.

«Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям, мелиорации и водных ресурсов, Azersu и Azerenergy интегрируют все свои данные, связанные с водой, в упомянутую систему, которая будет работать в режиме реального времени. Считаю, что этот ресурс — очень успешный шаг для построения электронного правительства и цифровой трансформации водных ресурсов в стране. Будем надеяться, что эта система позволит более эффективно использовать существующие водные ресурсы, поможет предотвратить потери и обеспечит справедливое распределение водных ресурсов», — сказал он.

Отмечая позитивную суть внедрения электронной площадки, Гюндюз считает, что одной платформы в данном случае недостаточно, если не будет самой воды. Кроме этого, при дефиците живительной влаги льготы и субсидии, предоставляемые предпринимателям, теряют значимость. Поскольку именно водные ресурсы должны создаваться своевременно, и необходимо избегать потерь, чтобы ими можно было эффективно управлять цифровыми инструментами. В этой связи уполномоченным государственным структурам следует позаботиться о создании достатка воды.

Напомним, что система предусматривает также автоматизацию создания, сбора, обработки, хранения и поиска информации с целью повышения эффективности использования водных ресурсов, усовершенствования их учета и управления, создания оперативной координации в этой сфере.

Пользователями системы являются государственные органы (учреждения), местные органы самоуправления, юридические и физические лица, которым в соответствии с нормативно-правовыми актами предоставлено право получения или использования информации, участниками – государственные органы (учреждения), участвующие в информационных процессах ИСЭВХ, владельцем системы – министерство экологии и природных ресурсов, оператором – публичное юридическое лицо «Центр развития электронного правительства», входящее в подчинение Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР.

Известно, что на сегодняшний день государственная поддержка отрасли ведется по широкому спектру направлений, при этом огромное внимание уделяется мелиоративным работам в регионах страны, поскольку земледелие – крупнейший потребитель воды, а дефицит живительной влаги чреват большими проблемами. Ранее сообщалось, что Европейский Союз окажет поддержку нашей стране в получении доступа к данным о водных ресурсах, а специалисты по водным ресурсам из Азербайджана и Европейского агентства по окружающей среде уже приступили к онлайн-тренингам, направленным на развитие потенциала для управления профильным ЭкоПорталом.

Как сказал председатель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, упомянутая площадка стала частью официального веб-сайта Министерства экологии и природных ресурсов. Именно в рамках этой работы на текущий момент создаются новые инструменты для облегчения доступа общественности к информации о водных ресурсах. Специальная веб-страница также содействует распространению информации об интегрированном управлении водными ресурсами, планах управления речным бассейном, мониторинге и другой деятельности.