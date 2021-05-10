СБ ООН проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме 10 мая

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Вьетнам.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах — у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.