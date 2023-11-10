Совет Безопасности ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил офис представителя генерального секретаря всемирной организации.

Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» состоится 10 ноября в 15:00 по местному времени (11 ноября 00:00 по Баку — ред.).

Отмечается, что в прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту. В настоящее время «десятка» непостоянных членов Совбеза разрабатывает собственный документ. Ожидается, он будет включать в себя положения из предыдущих проектов резолюции.