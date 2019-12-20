СБ ООН не принял российскую резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, в ответ РФ наложила вето на альтернативный проект Германии, Бельгии и Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, российский документ предполагал сохранение двух трансграничных переходов из четырех, закрытие переходов на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. То есть, открытыми остались бы переходы Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава на турецко-сирийской границе.

Также, согласно российскому проекту, действие режима трансграничной доставки гумпомощи продлилось бы еще на полгода.

Известно, что за резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта проголосовали 13 государства, Россия и еще одна страна выступили против.