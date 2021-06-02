Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,482 млн баррелей в сутки.

Как передает Интерфакс, об этом сообщил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции.

«Мы с точностью до запятой добывали то, что предполагали добывать, 8,482 млн баррелей в сутки», – сказал он.

Согласно отчету ОПЕК, в апреле страна добывала 8,132 млн баррелей в сутки. Таким образом, увеличение составило 350 тыс. баррелей в сутки. Озвученные цифры дают другое понимание оценки «снятия» с рынка своих добровольных ограничений по нефтедобыче. Январская квота страны, согласно документам ОПЕК, составляла 9,119 млн баррелей в сутки. В феврале страна добровольно решила убрать с рынка 1 млн баррелей в сутки, а с мая было решено постепенно возвращать этот объем на рынок: 250 тыс. баррелей в сутки – в мае, 350 тыс. баррелей в сутки – в июне, 400 тыс. баррелей в сутки – в июле.

Прямой расчет позволяет думать, что страна планировала увеличить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки к уровню апреля. Официальная квота Саудовской Аравии на май – 9,232 млн баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия в своих расчетах возвращает добровольные ограничения, отталкиваясь от новой официальной квоты, а не от квоты января.