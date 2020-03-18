Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 из-за коронавируса

Cтрана-председатель «Большой двадцатки» (G20) Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Как отмечается, на саммите страны-члены обсудят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для людей и мировой экономики.

«G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии», — указано в заявлении.

Саудовская Аравия также намерена поддерживать и координировать международные усилия по противодействию инфекции.(РИА Новости)