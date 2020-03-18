Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 из-за коронавируса

Cтрана-председатель «Большой двадцатки» (G20) Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Как отмечается, на саммите страны-члены обсудят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для людей и мировой экономики.

«G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии», — указано в заявлении.

Саудовская Аравия также намерена поддерживать и координировать международные усилия по противодействию инфекции.(РИА Новости)

| 2020-03-18T13:00:31+00:00 18 марта 2020, 15:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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