Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Саудовская Аравия снизила цены на нефть, это свидетельствует о том, что крупнейший мировой экспортер ожидает колебаний спроса на топливо в условиях новых вспышек коронавируса по всему миру, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

В частности, государственная компания Saudi Aramco снизила цены на экспорт сорта Arab Light в Азию — основной рынок производителя — в октябре на $1,4 за баррель, хотя аналитики ожидали, что цены снизятся только на $1. Цены для покупателей нефти в Европе и США также снизились, указывает Bloomberg.

Решение компании снизить цены может помочь поддержать более сильный спрос из Китая в ближайшие месяцы, отметил аналитик UBS Group Джованни Стауново. «Aramco осознает важность Китая для мирового нефтяного рынка», — подчеркнул он.

Решения Саудовской Аравии обычно задают тон для других нефтегазовых государств Ближнего Востока, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются вторыми и третьими по величине производителями в ОПЕК, пишет агентство.