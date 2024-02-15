Апелляционный суд Парижа в среду признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, подтвердив решение суда низшей инстанции.

Саркози был приговорен к одному году тюремного заключения в 2021 году, когда его впервые признали виновным, однако это наказание было приостановлено на время рассмотрения апелляции.

Апелляционный суд подтвердил приговор, однако назначил бывшему президенту лишь полгода за решеткой — вторую половину срока он может отбыть дома, с электронным браслетом.

После своего единственного срока у власти в период с 2007 по 2012 год Саркози столкнулся с целым рядом юридических проблем: ему были предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вмешательстве в дела и нарушении правил финансирования избирательной кампании.

В 2021 году 69-летний Саркози был приговорен к одному году тюрьмы по обвинению в том, что его партия сотрудничала с PR-фирмой Bygmalion, чтобы скрыть истинные расходы на его переизбрание в 2012 году.