Экс-президента Франции Николя Саркози во время пребывания в парижской тюрьме Санте дополнительно охраняют двое полицейских, занявших соседнюю камеру. Об этом сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес телеканалу CNews и радиостанции Europe 1 в среду, 22 октября.

«Экс-президент республики имеет право на защиту в силу своего статуса. Очевидно, ему угрожает опасность. И эта защита обеспечивается, пока он находится под стражей», — сказал Нуньес. По словам министра, в соседней с Саркози камере дежурят два сотрудника полиции из подразделения, охраняющего бывших президентов. Они пробудут там на протяжении всего срока заключения.

Нуньес заявил, что эта мера согласована с администрацией тюрьмы. Однако в профсоюзе тюремщиков резко раскритиковали дополнительную защиту для Саркози. «Выглядит так, будто мы не делаем свою работу», — заявил представитель профсоюза Вильфрид Фонк телеканалу RTL. Он добавил, что за 25 лет службы «никогда не сталкивался» с подобным.

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством в адрес бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.