Армянская диаспора России продолжает свою провокационную деятельность, направленную на подрыв российско-азербайджанских отношений. Подобное явление выглядит неудивительным с учетом того, что Генеральная прокуратура на днях объявила в международный розыск главу Союза армян России (САР) Ару Абрамяна, обвиняемого в незаконных поставках оружия Армении.

При желании в деятельности САР можно найти множество эпизодов для возбуждения уголовных дел на почве разжигания межнациональной вражды. Для этого будет достаточным бегло просмотреть сайт САР. Несмотря на это, соответствующие структуры России не спешат выполнять свои прямые обязанности, что наталкивает на определенные мысли. Молчание азербайджанской диаспоры, в частности известного талышского сепаратиста, а ныне еще и президента ФНКА Азеррос Ханоглана Алиева, позволяет российским армянам без всяких для себя последствий осуществлять антиазербайджанскую деятельность.

Откровенным и очередным примером этого стал состоявшийся 22-23 июня в Армавире Первый молодежный форум армянской диаспоры Кубани.

В информации о деятельности форума сообщается, что первый день его работы начался с экскурсии. Представители армянской молодежи Кубани познакомились с историей Армавира. Затем они почтили память героев, павших в Великой Отечественной войне, возложением цветов к Вечному огню и зажжением свечей в рамках всероссийской акции «Минута молчания». На фоне разгоревшегося два года назад скандала, связанного с демонтажем мемориальной доски, установленной в честь пособника немецких фашистов Гарегина Нжде в Армавире, почтение памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны со стороны армянской молодежи выглядит кощунством. В те дни армянская диаспора активно выступала против демонтажа мемориальной доски, установленной в 2012 году на территории армянского храма Успения Пресвятой Богородицы по инициативе армавирского отделения Союза армян России. А ведь если руководство Азербайджана не обратило бы внимание российской общественности на эту мемориальную доску, то сейчас участники форума почтили бы память Нжде.

Но и сейчас данное мероприятие не обошлось без провокации. По информации издания «Еркрамас», в тексте резолюции по итогам форума отмечается, что «армянская молодежь Кубани заявляет о поддержке справедливой борьбы народа Арцаха за самоопределение в границах Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), сложившихся перед агрессией Азербайджана против НКР осенью 2020 года, и требует от властей Азербайджана немедленного освобождения всех армянских военнопленных».

Официальные представители САР неоднократно заявляли о недопустимости переноса нагорно-карабахского конфликта на территорию России, обвиняя местных азербайджанцев в том, что те после завершения 44-дневной войны устраивали автопробеги с флагами Азербайджана.

Однако мы прекрасно знаем, что слова армян расходятся с поступками, когда дело касается карабахского вопроса. И сейчас на конкретном примере мы вновь убедились в этом. В связи с этим напрашивается логический вопрос: на каком основании российские граждане армянского происхождения заявляют о поддержке сепаратистского режима и требуют от властей Азербайджана освобождения террористов?