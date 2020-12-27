Саням Санты выдали лицензию на коммерческие полеты к МКС

Санта Клаус и его сани получили лицензию на совершение коммерческих полетов к МКС от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщается на сайте FAA.
С этого момента Санта Клаус может перемещаться в воздушном пространстве США, а также доставлять грузы к МКС.
Лицензия выдана на транспортное средство — корабль «Звездные Сани-1» с ракетой Рудольф.
«Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта», — уточнили в управлении.
Там также добавили, что рады помочь Санте передвигаться в Национальной воздушной системе безопасно. (Газета.Ру)