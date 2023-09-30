Чешская Республика передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели — CZ BREN 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Чехии.

В пятницу, 29 сентября, заместитель министра обороны Даниэль Блажковец принял участие в первом в истории Украины «Международном форуме оборонной промышленности».

В своем выступлении Блажковец четко озвучил позицию правительства, что поддержка со стороны Чехии будет продолжаться до окончательной победы Украины.

На полях форума депутат также обсудил с украинской стороной текущие совместные проекты на разных стадиях разработки, а также возможности начала сотрудничества над новыми проектами.

«Наша поддержка изменилась от уровня военной помощи и поставок конечной продукции до долгосрочной интенсивной оборонно-промышленной кооперации, к которой привлечены не только наши армии, но и предприятия ОПК, как государственные, так и частные. Однако мы хотим развить это сотрудничество еще дальше», — подчеркнул заместитель министра обороны.

В результате стороны договорились, что Чехия передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2.

Кроме того, чехи также помогут украинцам наладить производство боеприпасов. Этот проект будет воплощать компания Sellier & Bellot.