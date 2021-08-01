Финский Санта-Клаус, более известный как Йоулупукки, уже сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье мэрия города Рованиеми после того, как зимний волшебник побывал в прививочном пункте.

«Йоулупукки рассказал, что из-за возраста получил вакцину в числе самых первых», — отметила мэрия в Twitter.

Там не уточнили, идет ли речь о двух дозах и когда именно Санта сделал прививку.

Между тем, как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, число заражений коронавирусом в стране растет, по состоянию на воскресенье прирост составил более 500. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 107,3 тыс. человек.(ТАСС)