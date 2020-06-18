Санкции США против Дамаска коснутся и его «друзей в Москве»

17 июня США ввели в действие новые санкции против официального Дамаска и всех тех, кто помогает ему держаться на плаву. Это произошло в соответствии с так называемым «законом Цезаря» или «Актом о защите гражданского населения Сирии» (CAESAR Syria Civilian Protection Act), заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Сегодня санкционные положения «закона Цезаря» полностью вступили в силу. Любому, кто имеет дела с режимом Асада, и независимо от того, где он находится в мире, потенциально грозят ограничения на поездки и финансовые санкции», — говорится в заявлении госсекретаря, передает Интерфакс.

В санкционных списках, в частности, уже находятся президент Сирии Башар Асад и его жена Асме Асад.

Согласно документу, всего в черных списках пока что 39 лиц и структур. Так, под санкции попадает афганская шиитская организация «Фатимиюн», участвующая в военном конфликте в Сирии на стороне сирийских правительственных сил: ее отряды сформированы из беженцев-афганцев, проживающих в Иране; «Фатимиюн» связывают с Корпусом Стражей Исламской революции.

В санкционный список также включен командующий четвертой бронетанковой дивизией Сирии и младший брат президента Махер Асад, а также непосредственно дивизия и ее командующие Гассан Али Билал и Самер Дана. Сестра президента Бушра Асад — тоже в санкционном списке.

В заявлении Помпео отмечается, что введение санкций «знаменуют начало того, что станет продолжительной кампанией экономического и политического давления с целью положить конец получению Асадом прибылей и поддержки, которую он использует для ведения войны и совершения массовых злодеяний против сирийского народа».

«Мы продолжим эту кампанию в ближайшие недели и месяцы в отношении физических лиц и предприятий, которые поддерживают режим Асада и препятствуют мирному, политическому разрешению конфликта», — отмечается в документе.

В соответствии с положениями «закона Цезаря», санкции направлены против лиц, которые способствуют приобретению Асадом товаров и услуг или технологий, которые поддерживают военные действия правительства, а также его авиационную и нефтегазодобывающие отрасли.

Согласно заявлению Госдепартамента США, введение санкций будет продолжаться до тех пор, пока «Асад и его режим не положат конец ненужной, жестокой войне против сирийского народа», а также пока сирийское правительство не согласится на политическое решение конфликта в стране.

То есть, понятно, что этот закон заденет, например, Иран, его военнослужащих. Но ведь потенциально он должен быть применен и к российской верхушке, тоже до сих пор четко поддерживающей режим Асада. Значит, американские санкции должны коснуться если и не самого Путина, то уж во всяком случае, многих близких к нему российских высших чиновников, госкомпаний, частных корпораций, и высокопоставленных военнослужащих.

А главное, чтобы на сей раз не получилось так же, как с «крымско-донбасскими» санкциями и резолюциями Европы и Америки, которые на виновниках бед 2014 года особо не отразились.

Свой взгляд на эту ситуацию представил # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я лично встречался с некоторыми сирийскими оппозиционерами. Башар Асад уничтожил свою страну и планомерно уничтожает свой народ, то войнами, то воровством. Там тысячи людей убитых. Тысячи беженцев. По «акту Цезаря» уже введены санкции против самого Асада, его семьи, его окружения. Это при том, что в Сирии и так ужасный экономический кризис. Безусловно, санкции по «акту Цезаря» нанесут серьезный удар по правлению сирийского президента и, видимо, приведут к тому, что его ситуативные сторонники помогать ему перестанут.

В России самой серьезный кризис. В такой ситуации народ России может не простить Путину очередную помощь братскому народу Сирии. На самом же деле — бандитскому диктаторскому режиму Асада. Из этого можно сделать вывод, что Асада бросят все, включая Путина. В соответствии с содержанием нового закона, санкции коснутся всех, кто будет как-либо поддерживать или работать с Асадом. В том числе и российское руководство, и компании.

«Акт Цезаря», видимо, поставит точку в сирийском конфликте и если раньше США оставили там копошиться всех желающих, то «актом Цезаря» они вернули полный контроль в свои руки.