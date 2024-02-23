Армения не сообщала России о выходе из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кремль ждет от Еревана разъяснений, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала… В рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном… Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят», — отметил Песков.

Он также сообщил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном его заявление насчет ОДКБ, у них не было никаких контактов.

Секретариат ОДКБ подтвердил 23 февраля, что не получал заявления от Еревана о выходе из организации. В секретариате предположили, что армянский премьер Никол Пашинян, говоря о «заморозке» членства Армении, имел в виду, что страна не участвует в «ряде мероприятий» ОДКБ. (gazeta.ru)