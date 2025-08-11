Власти Германии призвали Израиль предоставить разъяснения в связи с гибелью журналистов в секторе Газа. Международное гуманитарное право называет убийство сотрудников СМИ «абсолютно недопустимым», напомнил в понедельник, 11 августа, представитель МИД Германии.

«Если это случилось, как сейчас, то сторона, совершившая такое убийство, должна четко и прозрачно объяснить, почему это было необходимо», — сказали в немецком ведомстве и подчеркнули, что разъяснений сих пор предоставлено не было.

Кроме того, если Израиль утверждает, что целью атаки был один человек, то необходимо ответить на вопрос, почему погибли в общей сложности пять сотрудников СМИ, подчеркнули в МИД Германии.

Правительство ФРГ считает очевидным, что журналистов необходимо защищать, поэтому израильская сторона должна «максимально прозрачно и понятно» обосновать лишение журналиста статуса находящегося под защитой лица. Кроме того, власти Израиля должны гарантировать, что журналисты в секторе Газа будут иметь возможность «свободно и безопасно выполнять свою работу», добавили в Берлине.

В МИД ФРГ отметили, что с начала войны в результате атак израильской армии погибло более 200 работников СМИ, и такое количество жертв «абсолютно неприемлемо».

Убийство Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сотрудника телеканала Al Jazeera и его коллег в секторе Газа также раскритиковал Немецкий союз журналистов (DJV). Даже если Анас Джамаль аш-Шариф был террористом, это не оправдывает авиаудар по палатке журналистов, заявил глава DJV Мика Бойстер (Mika Beuster). Он назвал неприемлемой целенаправленную охоту на работников СМИ на основании обвинений, которые невозможно проверить.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили об убийстве в секторе Газа журналиста медиакомпании Al Jazeera Анаса Джамаля аль-Шарифа. Убитый был высокопоставленным членом террористической группировки ХАМАС и использовал журналистскую деятельность как прикрытие, указали в израильской армии. (dw)