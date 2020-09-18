Санкции против Турции — дело времени, но…

После долгих раздумий Европарламент решил пойти на упреждающий шаг в отношении Турции, пригрозив ей санкциями «за ее действия в исключительной экономической зоне Греции и Кипра». Резолюцию поддержал 601 евродепутат, 57 были против, 36 воздержались.

Евродепутаты призвали Турцию немедленно прекратить любую дальнейшую незаконную разведку и бурение в Восточном Средиземноморье, а также воздержаться от нарушения воздушного пространства Греции и греческих и кипрских территориальных вод и прекратить «националистическую милитаристскую риторику».

Однако, при этом, евродипломаты приветствовали решение Турции вывести одно из своих сейсмических исследовательских судов из спорных вод у Греции. Европарламент призвал Совет ЕС быть готовым к разработке дальнейших ограничительных мер, которые, тем не менее, должны быть «секторальными и целеустремленными, и не должны иметь неблагоприятных последствий для народа Турции или беженцев, которые проживают там».

В ответ на это МИД Турции завило, что «ни Европейский парламент, ни ЕС, ни государства-члены Евросоюза не имеют полномочий определять границы и юрисдикцию третьих стран». «Рекомендательная резолюция по Турции Генеральной ассамблеи Европарламента от 17 сентября 2020 года далека от фактов, принята исключительно ради солидарности членов ЕС и служения корыстным интересам некоторых стран-членов и является неприемлемой во многих отношениях», — цитирует «Анадолу» заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

Решение Европарламента пока носит рекомендательный характер, но с учетом характера политики турецкого руководства, можно однозначно сказать, что это не остановит турков, и, следовательно, санкции против Турции — это дело времени.

Поэтому в данном контексте стоит уже рассматривать вопрос, какие санкции могут быть введены против Турции. Изначально скажем, что «за» санкции ратовали — Франция, Греция, Кипр, «против» — выступает ведущая страна ЕС Германия, поэтому пока сошлись на предупреждении, чтобы усилить давление на Турцию на переговорах.

Насколько данная тактика ЕС будет эффективна, покажет время, но однозначно можно сказать лишь одно — санкции это путь в никуда в отношениях Турции и ЕС. Берлин прекрасно понимает роль Турции в обеспечении безопасности Европы, поэтому с большой осторожностью подходит к этому вопросу, и формулировка о том, что «санкции должны быть секторальными и целеустремленными и не должны иметь неблагоприятных последствий для народа Турции или беженцев, которые проживают там» — это чисто немецкая формулировка, которая скорее всего оставляет приоткрытой «дверь для отхода», чтобы иметь возможность для дальнейших переговоров с турками.

Поэтому, если и будут введены санкции, то они не будут широкомасштабными, как это было в случае Ирана и России, а скорее — точечными, против отдельных чиновников или же энергетических компаний, которые занимаются георазведкой, и не более.

Но при этом, учитывая сегодняшние настроения в Турции и заявление МИД о том, что «Европарламент теряет свою репутацию из-за предвзятой и несправедливой позиции и безосновательных и односторонних толкований морского права, на которые он не уполномочен», санкции только будут укреплять позиции Эрдогана внутри страны и станут мобилизационным фактором для его электората. Все это будет преподноситься так, что «Турция на правильном пути, поэтому и сплотилась Европа против Турции».