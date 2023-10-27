Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России.

Как передает «Интерфакс», об этом президент Молдовы Майя Санду сказала в интервью для телеканала Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

«Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Нас уже нельзя шантажировать газом. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом», — сказала она.