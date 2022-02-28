«Я обсуждала ситуацию с мировыми лидерами, которые заверили нас в признании суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии. В эти сложные времена для Молдавии европейская интеграция — это главная гарантия, что наша страна останется частью свободного мира… В эти моменты ускорение процесса европейской интеграции для нас важно как никогда», — заявила Санду.