Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что в условиях регионального кризиса безопасности необходимо ускорить процесс европейской интеграции республики.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии.
«Я обсуждала ситуацию с мировыми лидерами, которые заверили нас в признании суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдавии. В эти сложные времена для Молдавии европейская интеграция — это главная гарантия, что наша страна останется частью свободного мира… В эти моменты ускорение процесса европейской интеграции для нас важно как никогда», — заявила Санду.
Она добавила, что власти Молдавии приложат усилия, чтобы «закрепить» республику в пространстве европейских ценностей.
Санду сообщила, что республика прикладывает немало усилий, чтобы оказать помощь украинским беженцам. В этих усилиях страну готово поддержать мировое сообщество, представители различных стран обещали в ближайшее время отправить в Молдавию гуманитарную помощь.