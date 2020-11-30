Санду заявила, что правительство Иона Кику должно уйти в отставку

Избранный президент Молдовы Майя Санду считает, что правительство Иона Кику должно уйти в отставку.

«На прошедших выборах избиратели голосовали не только против [действующего президента] Игоря Додона, но и методов его правления, против его команды, против правительства Иона Кику. Это ясный сигнал, что правительство должно уйти», — сказала Санду на пресс-конференции в понедельник. Вместе с тем она подчеркнула, что перед уходом правительство должно завершить ряд дел, которые связаны с принятием государственного бюджета, борьбой с пандемией и экономическим кризисом.

Санду также заявила, что необходимо в кратчайшие сроки провести досрочные выборы парламента.

«Я считаю, что нынешний парламент должен быть распущен как можно быстрее. У парламентских партий нет никаких оправданий, чтобы оттягивать этот процесс», — сказала Санду в ходе пресс-конференции в понедельник.(ТАСС)