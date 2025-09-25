Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку с поста главы государства после окончании войны с Россией.

Об этом он сказал в интервью Axios, фрагменты которого издание представило сегодня.

По его словам, в случае завершения войны он также не намерен участвовать в дальнейших президентских выборах. Он пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие.

«Если мы закончим войну с русскими, да я готов не идти [на выборы]. Это не было моей целью. Я очень хотел в этот тяжелый период быть со своей страной, помогать своей стране. Да, именно этого я всегда хотел. Моя цель — закончить войну», — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина использует поставляемое США дальнобойное оружие по назначению, подчеркнув, что украинцы «не террористы и не нацелены на атаки по мирному населению».

При этом он отметил, что гнев против Украины понятен — Россия начала войну и виновна в гибели мирных граждан.

«Все наши люди понимают, что нам не нужно атаковать гражданских», — отметил он, комментируя удары РФ по территории Украины.

Зеленский также намекнул на возможность ударов по Москве, посоветовав «работникам Кремля» найти ближайшие бомбоубежища. «Прежде всего, им нужно знать, где находятся бомбоубежища. Если они не прекратят войну, они им все равно понадобятся», — отметил украинский лидер.