Самоучек оценят: станет ли сертификат преимуществом на рынке труда?

Роль дипломов для успешности на трудовом поприще зачастую преувеличена. Конечно, есть профессии, которые требуют высшего образования. Но на рынке труда немало специальностей, где достаточно профессионального образования. А некоторые прекрасно работают всю жизнь, не имея никаких дипломов вообще. Речь идет о тех, кто освоили профессию самостоятельно или решив пойти в ученики к мастеру.

Самоучек много среди дизайнеров, фотографов, представителей IT профессий, тех, кто трудятся в сфере услуг, в частности, парикмахеров, поваров и т.д.

Сейчас у них появилась возможность получить документальную оценку своих навыков и умений. По этому поводу министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook разместил обращение. Он заявил, что Агентство по обеспечению качества образования высоко оценивает знания, навыки, компетенции и опыт, приобретенные неформальными способами. В связи с этим гражданин может обратиться с заявлением в агентство и принять непосредственное участие в оценивании по своей специализации. Оценка будет проводиться комиссией, и тем, кто покажут высокие результаты, вручат сертификат.

Согласно правилам, утвержденным постановлением Кабинета министров, гражданам, прошедшим аттестацию по всем модулям своей профессии, выдается диплом государственного образца, соответствующий первому профессиональному образованию.

Заместитель председателя Общественного Совета при министерстве образования, эксперт в области образования Надир Исрафилов сказал #, что сейчас на рынке труда немало самоучек, и во многом это связано с тем, что долгое время система профобразования находилась в состоянии упадка. По сути, этот вид образования был потерян после распада СССР, и только с принятием закона о профтехобразовании и с созданием Агентства профтехобразования началось его возрождение.

По его убеждению, важно, чтобы те, кто не учились в учебных заведениях по той специальности, по которой сейчас работают или собираются работать в будущем, могли получить документ, подтверждающий их знания и умения. Бывает, что жизненные обстоятельства сложились так, что человек не имел возможности поступить или продолжить обучение в училище, техникуме или в вузе.

«В любом случае, при приеме на работу работодатель чаще всего смотрит на то, какое образование получил претендент на рабочее место, какие курсы окончил, какие у него сертификаты и дипломы. Поэтому такой диплом вполне может стать бонусом, благодаря которому работник получит преимущества на рынке труда», – считает Исрафилов.

По его словам, радует, что меняются подходы в системе образования, появляется больше гибкости.

Он подчеркнул, что оценивание по специальности началось недавно и пока сложно сказать, какие будут результаты. Через какое-то время нужно будет все проанализировать, чтобы понять, есть ли недочеты и как их устранить.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что желающих пройти оценивание будет немного. В основном, это будут молодые люди, которые в самом начале трудового пути.

«В принципе, наличие у того, кто предоставляет услугу соответствующего документа, может помочь сориентироваться потребителям и не попасть к дилетантам, а таковых на рынке труда достаточно. Но тем, кто работают уже много лет, кто имеет свою клиентскую базу, оценивание уже ни к чему. Единственное, что может подтолкнуть их к этому– если им нужна будет лицензия на деятельность, а ее не будут выдавать без документального подтверждения знаний», – отметил он.

В целом же, если человек – профессионал своего дела, у него всегда будут клиенты. Так, к некоторым парикмахерам без всяких дипломов очередь на месяц вперед, а у других может быть куча дипломов и сертификатов, но к ним никто не идет, так как не нравится качество работы или подход к ней.

«У меня, – говорит Исмаилов, – есть знакомый, который работает в сфере IT. Так вот, у него нет никаких дипломов, но это не смутило его работодателя. Главное, что у него есть необходимые знания и желание развиваться, совершенствоваться в профессии», – сказал он.

По словам эксперта, сложно представить, как будет осуществляться оценивание, ведь список профессий довольно обширен, а Комиссия должна состоять из представителей именно той профессии, которую они будут оценивать.

«Получается, что для оценивания парикмахеров надо набрать комиссию из профессиональных парикмахеров, для оценивания швей – из профессиональных швей и т.д. Это представляется довольно проблематичным. И вполне может быть, что те, кто судят, будут менее профессиональны, чем те, кого они судят», – говорит Исмаилов.

Он подчеркнул, что для того чтобы самоучек было меньше, необходимо больше внимания уделять системе профобразования, но для этого в первую очередь надо сформировать профессиональные кадры.