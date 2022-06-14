Самолеты российских олигархов продолжают летать по Европе, даже когда воздушное пространство ЕС оказалось закрыто для российских самолетов из-за санкций. Сомнительные структуры собственности на воздушные суда часто мешают властям понять, что они принадлежат россиянам, отмечает Die Welt.

В общей сложности изданию удалось выявить около 30 полетов предполагаемых российских частных самолетов и вертолетов через европейское воздушное пространство с момента введения санкций ЕС. Данные об этом находятся в открытом доступе на сайтах отслеживания авиамаршрутов. Die Welt утверждает о веских доказательствах того, что они принадлежат или контролируются российскими бизнесменами.

В середине марта британские власти приостановили полет самолета Cessna с регистрационным номером G-LATO на юге Лондона. Британское министерство транспорта приписывает Cessna российскому нефтяному миллиардеру Евгению Швидлеру. Он считается другом доверенного лица Путина и бывшего владельца футбольного клуба Романа Абрамовича. До ареста в Лондоне частный самолет Швидлера еще восемь раз пролетал через ЕС. В последний рейс самолет вылетел из Гамбурга в Лондоне 18 марта, и никто не мешал взлетать самолету. (moscowtimes.ru)