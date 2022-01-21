Самолет авиакомпании American Airlines, следующий рейсом Майами — Лондон был развернут над Атлантикой спустя час полета. Как сообщает CBS Miami , пилот принял такое решение из-за того, что два пассажира, летящих вместе, отказались прислушаться к требованиям бортпроводников надеть маски.

Телеканал отмечает, что пассажиры находились на борту в нетрезвом состоянии и с самого начала вели себя неадекватно. По возвращению в Майами, никто не был арестован, однако один из виновников инцидента был добавлен в «черный список» компании до окончания дальнейших разбирательств.

В результате рейс был отменен, а пассажирам пришлось провести ночь в Майами. (Газета.Ру)