Самира Мустафаева, покорившая мир эффектными шпагатами, даст онлайн мастер – класс

Журнал NARGIS в рамках серии «карантинных» прямых эфиров организует онлайн мастер-класс по стретчингу от известной азербайджанской спортсменки, мастера спорта России, призера Чемпионата мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой.
Как сообщает #, мастер-класс в прямом эфире состоится 21 мая в 19:00 по бакинскому времени.
Организаторы эфира отмечают, что поскольку спортзалы и спортивные студии все еще закрыты, то данный мастер – класс придется очень кстати. В прямом эфире известная гимнастка покажет комплекс упражнений, которые необходимы для правильной растяжки и гибкости мышц.
Кроме того, даст советы по питанию и расскажет о наиболее полезных продуктах.
Эффектные шпагаты Самиры Мустафаевой, которые она демонстрирует своим подписчикам, покорили огромное количество девушек по всему миру.
Спортсменка выступала за сборную Азербайджана, позже входила в состав сборной России. Завершила свою карьеру в 2013 году, в 2019 году вышла замуж за российского бизнесмена Николая Кондратюка.
Самира Мустафаева является основательницей сети фитнес-студий SMStretching и студии Project by SM. В своих эфирах и обращениях к поклонникам она не раз говорила о том, что эластичность мышц — это залог красоты и молодости нашего тела.
«Лучшая мотивация для меня – это не Instagram-блогеры, не тренеры-самоучки и не девушки, скрывающие, что получили красивое тело благодаря специальным процедурам и хирургическому вмешательству. Лучшая мотивация — это желание быть лучшей версией себя, видеть в отражении зеркала легкого на подъем, счастливого человека. Это здоровый, осознанный подход, который действительно работает», — говорит Самира, называя себя self-made девушкой.
«Все, что у меня есть сейчас – это результат большого и упорного труда. Я считаю, что только поэтому нам удалось открыть четыре студии за один год. Когда я начинала заниматься бизнесом, у меня не было инвесторов, помещения, команды – одним словом, ничего. Все это появилось постепенно», — признается она в различных интервью.
В 2018 году Мустафаева впервые провела в Баку свой мастер-класс, который состоялся также при организации журнала Nargis.