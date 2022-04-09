Практически каждый день приходят сообщения о новых санкциях в отношении России. Принят очередной пакет, а уже разрабатываются очередные. Вкупе с невиданным расширением военной помощи Украине со стороны западных держав и особенно США создается не слишком благоприятный фон для российского руководства.

На войне время сжимается. То, что еще совсем недавно казалось невозможным или откладывалось на отдаленную перспективу, сегодня решается иногда в считанные часы. С санкциями происходит аналогично.

Сейчас не является секретом, что в отношении Украины большой провал допустили как российские спецслужбы, так и западные.

В отношении первых ничего удивительного нет. Они стали жертвой идеологических установок Владимира Путина, ложной информации коррумпированных пророссийских украинских политиков и, наконец, пренебрежительного отношения к другим, хоть и этнически близким народам. Царская, и потом коммунистическая идеологема, что русский народ является старшим братом, а все остальные и украинцы тем более только младшие и должны во всем слушаться и подчиняться. Следствие из подобной установки вполне определенное. Украина искусственное и выдуманное государство, по определению неустойчивое и оно рухнет при самом легком военном нажиме. В Киеве и вокруг него никто ничего не умеет, воевать не в состоянии, и разбежится украинская армия при первых выстрелах.

Более странно, по крайней мере, в отношении армии, то, что подобный подход разделяли на Западе. Не в последнюю очередь с подачи собственных спецслужб. В частности, американских и немецких. Несколько особняком стоят британцы. Они подходили более трезво, и это помогло политикам занять твердую позицию в отношении России. Однако и в Лондоне не решались перед войной начать массированную поставку оружия Украине, в котором она крайне нуждалась.

Не секрет, что отступление украинской армии вплоть до окраин Киева не в последнюю очередь было вынужденным из-за нехватки практически всех видов оружия. Именно поэтому формирование новых соединений украинской армии задержалось, а тысячи добровольцев с боевым опытом отправлялись домой, так как их просто нечем было вооружить. Аналогично и с подразделениями территориальной обороны. Они только в первой декаде марта начали получать оружие.

И в этих сложнейших условиях первых дней войны украинские патриоты в военной форме проявили величайшую стойкость и сорвали планы молниеносной войны.

Вот тогда ситуация относительно Украины на Западе начала меняться. В том числе и в отношении санкций. Интересно посмотреть динамику их принятия и согласования.

Если в США, Канаде и Великобритании принимали достаточно масштабные санкции по широкому спектру экономики и финансов, то в Европе разворот был очень медленным. Во Франции и Германии долго взвешивали последствия, и как это скажется на поддержке власти. У Эммануэля Макрона приближались выборы, и он очень боялся хоть как-то задеть обывателя повышением цен и прочими неприятностями. Ведь от санкций страдают обе стороны. Вопрос только в том, кто больше и когда граждане это почувствуют. Путина это до какого-то времени не волнует, а западные политики очень зависят от избирателей и их настроения.

Мы не случайно говорили об ошибках западных разведок. В Вашингтоне предполагали, что военная операция в Украине будет успешной для России и поэтому европейцы на крайние санкции не пойдут. Что уже говорить о Москве. Там вообще отмахивались от даже упоминаний о санкциях.

Однако, как только стало ясно, что российская армия завязла по самое горло практически на всех операционных направлениях, Запад согласился на тотальную блокировку активов российского Центрального банка.

Сказать, что в Москве удивились, значит, ничего не сказать. Там до последнего не верили, что такое возможно в принципе. И, тем не менее, произошло.

После этого санкционная политика приобрела внутреннюю динамику. Причем политики стали испытывать все возрастающее давление общественного мнения. Особенно оно усилилось после информации о злодеяниях российской военщины в украинских городах, поселках и селах. И пружина санкций начала закручиваться с потрясающей скоростью.

Теперь для всех политиков особенно в европейских странах стало хорошим тоном требовать и разрабатывать все новые санкции против России, закрывать малейшие возможности их обхода. Более того, Китай и Индию твердо предупредили, чтобы даже не думали помогать России обходить рестрикции. Как говорится, во избежание и дабы.

И Пекин, и Дели никуда не делись. Китайские нефтяные компании не заключают новые договоры на поставку российской нефти, а Индия ограничилась покупкой 15 млн баррелей в мае, что хватит только на два дня работы ее нефтеперегонным заводам. Хотя в России говорят о Китае и Индии как о союзных странах, но действительность иная. Китайские банки не выдают кредитов для осуществления торговых операций с российскими фирмами. Даже если речь идет о товарах, не включенных в санкционные списки. На всякий случай, ведь ситуация меняется быстро и очень круто. Лучше не дергать американского финансового тигра за усы.

Есть еще одно качественное изменение режима и состава санкций. И самое главное — их будущее предназначение. И здесь мы переходим от тактической составляющей — наказание за вторжение в Украину — к стратегической.

Даже если военные действия в Украине затянутся, по крайне мере, до конца лета — начала осени, они, так или иначе, завершатся поражением России. В том или ином виде.

Поток оружия в Украину превратился в полноводную реку. Появилась возможность начать полноценную мобилизацию. Уже сейчас численность украинской армии и других формирований больше российской армии вторжения. При этом московским генералам приходится скрести по всем гарнизонам и с огромным трудом набрать 15-20 тыс. человек для отправки на Донбасс.

Мы уже писали, что начало наступления российских войск затянулось, и фактор времени играет против вражеского командования. По сводкам украинского Генерального штаба можно сделать вывод, что все попытки хоть как-то улучшить положение на Донбассе отражаются украинскими войсками и тем самым не создается необходимых условий для перехода в широкомасштабное наступление. Оно, так или иначе, начнется, так как в Москве требуют и подгоняют, но в Киеве никакого не то что страха, даже волнений не испытывают. Лучшие российские дивизии больше месяца не могут взять Мариуполь, и это говорит об очень многом.

В таких условиях возможная военная неудача, например, на Донбассе может заставить Кремль согласиться на переговоры на украинских условиях и в каком-то виде выйти из войны.

Тем не менее, даже этот факт не заставит западные страны ослабить санкционную удавку. США и Европа полны решимости раз и навсегда покончить с российской агрессивностью, в том числе в виде деградации ее экономики и особенно военно-промышленного комплекса.

Пока в России не изменится режим, и она не начнет сдвигаться в сторону демократических преобразований, санкции будут действовать. Это стратегическая цель Запада. Санкции приняты и это надолго.

Самое интересное, что такая стратегия сформировалась совсем недавно уже в ходе войны в Украине. Похоже, что ни в России, ни на Западе ничего подобного не ожидали.

Не удивительно. Жизнь и война тем более полны неожиданностей.