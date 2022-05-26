Бывший министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов переведен под домашний арест.

Как сообщает Report, решением Сабаильского районного суда города Баку, мера пресечения в отношении С.Муслимова была изменена на домашний арест.

Напомним, в СГБ были расследованы факты многочисленных злоупотреблений в деятельности министерства в области организации реабилитации и социальной защиты инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществлении госконтроля за деятельностью работодателей по вопросам труда, занятости и социальной защиты и других полномочий в период работы Муслимова Салима Январ оглу на посту министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

По уголовному делу, возбужденному на основании собранных материалов, выявлены основательные подозрения в злоупотреблении Муслимовым служебными обязанностями, использовании служебных полномочий с корыстным умыслом, причинении вреда, повлекшего тяжкие последствия, охраняемым законом интересам государства, также в требовании и получении части денежных средств, выделенных физическим и юридическим лицам, выполняющим работы по проведению строительно-ремонтных работ индивидуальных жилых домов и домов-интернатов для инвалидов в различных районах с использованием в качестве посредников подчиненных должностных лиц.

Также по результатам проверок, проведенных Государственной службой инспекции труда на предприятиях получена информация о том, что С.Муслимов неоднократно в разное время получал взятки в виде денежных средств.

Выявлены обоснованные подозрения в неоднократном получении им взяток на сумму от 10 до 30 тыс. манатов от руководителей различных территориальных отделов данного министерства.

Салим Муслимов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки неоднократно в крупном размере) УК Азербайджана.