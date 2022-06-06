6 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер Сахиба Гафарова напомнила, что в этом году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

В ходе беседы Гафарова подчеркнула, что Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества не только на федеральном уровне, но и с законодательными органами штатов США.

Спикер отметила, что Азербайджан сторонник мира и стабильности.

По ее словам, победа Азербайджана в Отечественной войне и освобождение азербайджанских земель, 30 лет находившихся под оккупацией Армении, создали новые реалии в регионе. Она выразила надежду на то, что между двумя странами будет подписан мирный договор, который придаст новый импульс развитию стран региона.

Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер отметил, что Азербайджан важный партнер для США, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и заинтересована в дальнейшем развитии отношений.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих сторон.