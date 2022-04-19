19 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и его супругу Айгуль Жапарову в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.