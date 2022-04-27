В Баку снова едет известный йогин и мистик, основатель фонда «Иша» — Садхгуру (Джагги Васудев).

Как сообщает #, 29 апреля он прибудет в Азербайджан на мотоцикле, в рамках своего 100-дневного путешествия с миссией «Спасем Почву» (Save Soil), и в тот же день выступит с лекцией в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что это будет уже второе выступление Садхгуру в Центре Гейдара Алиева. Впервые он посетил Азербайджан в ноябре 2018 года. Охрана почвы – это тема, которая в настоящее время находится в центре внимания во всем мире.

Глобальные усилия в этой сфере получили всеобщую поддержку, начиная от простых граждан и до политиков и деловых кругов.

В марте этого года Садхгуру запустил глобальную кампанию по охране почвы во имя спасения планеты от угрозы исчезновения. Во время своего 100-дневного путешествия на мотоцикле в рамках этой кампании он побывает в 26 странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. В общей сложности йогин преодолеет 30 тысяч километров, встречаясь на протяжении всего пути с защитниками окружающей среды. Так, Садхгуру уже побывал в Бирмингеме, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Праге, Вене, Любляне, Риме, Женеве, Париже и Брюсселе.

Выступление в центре Гейдара Алиева пройдет на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский.