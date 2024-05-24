Президент Чехии Петр Павел был доставлен в больницу после аварии на мотоцикле, сообщил офис чешского лидера.

Травмы, которые получил Павел, не были серьезными, однако ему понадобился «небольшой осмотр», отмечает президентский офис, не предоставляя каких-либо других подробностей о происшествии.

Чешская полиция сообщила, что не будет проводить расследование инцидента, поскольку он произошел не на дороге, а на закрытом гоночном треке.

Официальный представитель президента сообщил чешскому телевидению, что Павел проведет в больнице «несколько дней». На следующей неделе чешский лидер должен был отправиться с визитом в Иорданию, однако пока неясно, состоится ли эта поездка.