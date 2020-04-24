Саакашвили принял предложение занять пост заместителя премьера Украины

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля, сообщает ТАСС.

«Я принял предложение президента Зеленского», — сказал он в пятницу перед встречей с членами фракции «Слуги народа».

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», так как на Украине сложилась «катастрофическая ситуация в экономике».

Саакашвили подчеркнул, что Украина нуждается в гораздо большей помощи со стороны международных финансовых институтов, добавив, что при этом нельзя переходить красные линии, но не указав, какие именно. «Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за, естественно, ускоренную интеграцию Украины в Европу, но на наших условиях», — подчеркнул Саакашвили.