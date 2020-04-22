Саакашвили предложили должность в правительстве Украины

Верховная Рада Украины может назначить бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она отметила, что сейчас его кандидатура обсуждается во фракции, а голосование по нему может состояться уже в пятницу, 24 апреля.

О возможном назначении Саакашвили сообщает также и LIGA.net со ссылкой на три источника в руководстве фракции «Слуга народа».

«Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу», – сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника журналистов отметили, что должность в Кабинете Министров экс-губернатору предложил президент Владимир Зеленский.

Источники «Украинской правды» сообщили, что Саакашвили могут пригласить на заседание фракции «Слуга народа», которое состоится перед заседанием Рады.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.

28 мая шестой президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.
Сам Михаил Саакашвили 22 апреля на своей странице в Facebook заявил, что с большой ответственностью подходит к предложению стать вице-премьером по реформам в Кабинете Министров Украины. (gordonua.com)
| 2020-04-22T16:10:44+00:00 22 апреля 2020, 16:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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