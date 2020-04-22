Саакашвили предложили должность в правительстве Украины

Верховная Рада Украины может назначить бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве. Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Она отметила, что сейчас его кандидатура обсуждается во фракции, а голосование по нему может состояться уже в пятницу, 24 апреля.

О возможном назначении Саакашвили сообщает также и LIGA.net со ссылкой на три источника в руководстве фракции «Слуга народа».

«Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу», – сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника журналистов отметили, что должность в Кабинете Министров экс-губернатору предложил президент Владимир Зеленский.

Источники «Украинской правды» сообщили, что Саакашвили могут пригласить на заседание фракции «Слуга народа», которое состоится перед заседанием Рады.

Саакашвили в июле 2017 года потерял украинское гражданство. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик якобы скрыл при получении украинского паспорта. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу.