Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается проходить токсикологические исследования без участия в экспертизе зарубежных специалистов, заявил глава грузинского Минздрава Зураб Азарашвили.

«У государства есть возможность позаботиться о здоровье каждого заключенного, в том числе и Саакашвили, но он отказывается от проведения, в частности, токсикологических исследований грузинскими экспертами из бюро «Самхараули» и настаивает на проведение экспертизы зарубежными врачами», — сказал Азарашвили на брифинге в понедельник.

Специальная следственная служба Грузии также в понедельник распространила заявление, в котором говорится, что Саакашвили отказывается от проведения любых тестов по выявлению токсикологического отравления сотрудниками бюро экспертизы имени «Самхараули».

24 декабря адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе заявил о недоверии Саакашвили врачам клиники «Вивамед» и пенитенциарной службы.

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и активисты его партии «Единое национальное движение», а также представители оппозиционно настроенной общественности и деятели культуры с понедельника начали бессрочное пикетирование резиденции президента Саломе Зурабишвили.

Организатор акции, профессор университета Георгий Мумладзе заявил журналистам, что участники передали администрации президента петицию с просьбой немедленно помиловать Саакашвили, сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Накануне более 500 женщин, в том числе широко известные в стране и за рубежом, направили открытое письмо Зурабишвили с аналогичной просьбой, призвав президента к милосердию. Ранее глава государства заявляла, что не помилует экс-президента.

На прошлой неделе Саакашвили направил письмо известному российскому общественному деятелю Марку Фейгину. Бывший президент написал, что был отравлен в тюрьме – якобы по приказу российского президента.

После этого послания департамент исполнения наказаний Минюста запретил Саакашвили отправлять письма.

Очередной судебный процесс по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили состоится в Тбилисском городском суде 29 декабря.