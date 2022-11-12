Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в ходе пресс-конференции в Национальном дворце, что президентский самолет Boeing 787-8 Dreamliner передадут авиакомпании Mexicana de Aviacion для сдачи в аренду. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он будет передан Mexicana de Aviación для выполнения специальных рейсов — если кто-то захочет отправиться в Европу, на другой континент или из Мехико в Тулум, Канкун, Лос-Кабос, хотя это несколько дороже, и арендовать его для своих семей, работников в награду за их работу», — сказал он.

Boeing 787-8 Dreamliner был куплен для мексиканского лидера в 2016 году. Его стоимость составила почти $219 млн.