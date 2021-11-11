Экс- президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку, но при этом выдвигает определенные условия, заявил, gj cjjçotybş «Спутник-Грузии», его адвокат Ника Гварамия.

ЕСПЧ 10 ноября обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президента страны Михаила Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. А заявителя – Михаила Саакашвили – призвали прекратить голодовку.

«Я решил принять во внимание призыв Страсбургского суда по правам человека, а также наших западных партнеров, прекратить голодовку. У прекращения голодовки есть одно условие, без выполнения которого голодовка не прекратится», — процитировал Гварамия письмо Саакашвили.

По его словам, экс-президент отметил, что так как процесс реабилитации после голодовки очень сложен, а в глданской тюремной больнице нет технологических условий, квалифицированного медицинского персонала и гарантий безопасности, то должно быть принято решение о его переводе в многофункциональную высокотехнологичную клинику. Решение должен принять консилиум врачей, который будет состоять в равной степени из представителей Саакашвили и тех, кого предложат власти.

Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.