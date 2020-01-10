С точки зрения США, на Востоке всё идёт как надо

Удары Ирана по американским базам в Ираке, не привели к большой войне на Ближнем Востоке. Как отмечают многие эксперты, это было «мягким» ответом Тегерана на убийство Касема Сулеймани, так как в результате атак никто из американских военных не погиб (иранские СМИ сообщают, что погибло 80 американских солдат).

Так или иначе, из заявлений Али Хаменеи, Хасана Роухани и президента США Дональда Трампа, можно понять, что дальнейшей эскалации на этом этапе не будет. О том, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке дальше и куда ситуация может привести рассказал «Зеркало» эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— К чему могут привести, по Вашему, ответы Ирана США?

— Обстановка на Ближнем Востоке регулярно и поступательно усложняется, и дестабилизация оттуда может легко перекинуться на сопредельные территории, в частности на Южный Кавказ. Надо прямо сказать, что при всей тяжести внешнеполитической ситуации для Ирана, особенно после показательного, открытого убийства генерала Сулеймани, ему всё-таки повезло, что президентом США является Дональд Трамп.

Трамп не может принять внятного решения ни по Ирану, ни по Северной Корее, ни по Венесуэле. Любой другой президент США уже давно бы приступил к утилизации Ирана, тем более что весь мир видел, как тихо пропал Ирак Саддама Хусейна при всех аналогичных антиамериканских угрозах, которые раздавались из Багдада. Другими словами, все понимают, что Иран не сможет выстоять, если в Белом доме будет принято соответствующее решение. Тем более что американцам не придётся жертвовать своей живой силой, а достать до территории США у Ирана не получится при всём желании.

Ночная атака иранцами ближних американских баз ответом, в полном смысле этого слова, не является, так как никакого урона США не понесли. То есть, Тегеран продемонстрировал собственному населению, что якобы отомстил за смерть генерала, но при этом не рискнул убивать никого из американских военнослужащих, не говоря уже о высокопоставленных лицах уровня Сулеймани. Поэтому реальных ответов – пока нет, и видимо, не будет, так как Вашингтон только и ждёт такого повода.

— Президент России позавчера был в Сирии. Как Россия будет реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке?

— Москва оперативно продемонстрировала США, что контролирует ситуацию в Сирии и готова к любому её развитию. И что реакция будет своевременной. При этом российские подразделения – как уже было когда-то при американских ударах уже при Трампе – будут защищать собственные базы, а не иранские объекты на сирийской территории.

Если говорить о ситуации на Ближнем Востоке в целом, то ничего необычного здесь не происходит. Как, например, внутри того же Ирака, который разрушен США ещё в 2003 году. После этого американцы уже семнадцать лет успешно сидят на иракских сырьевых скважинах, и им не до иракцев. Поэтому странно слышать о таких «сенсациях», как, например, заявление парламента Ирака об американских базах. Думаю, Белый дом это волнует мало.

— Будет ли глобальная война на Ближнем Востоке?

— Большая война на Ближнем Востоке может возникнуть только в том случае, если бы за Иран вступились крупные союзники, такие как Россия и Китай. Но они на это не пойдут, если не считать вербальных заявлений в сторону США, в которых и близко нет тех радикальных терминов, которыми пользуется Тегеран. Сам по себе Иран противостоять американским ударам не сможет. Поэтому воевать там по-крупному особо некому.

Если Турция, в своём балансировании на грани американо-российских противоречий, пойдёт ещё дальше, то в недалёком будущем США просто попробуют развалить её изнутри, хотя бы с помощью тех же курдов. Или, по крайней мере, сменят там власть. Но и без большой войны этот регион всё дальше валится в дестабилизацию, поэтому, с точки зрения США, всё идёт как надо.