С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые критерии по определению инвалидности. Лица, которым к этому времени установлена постоянная нетрудоспособность, эти критерии не распространяются.

Отныне инвалидность будет определяться не на основании 3 групп, а на основании показателя ограничения функций организма в пределах 31-100%, сообщает Министерства труда и социальной защиты населения. Оценка будет проводиться по 7 категориям: уход за собой, свободное передвижение, ориентация, общение, контроль поведения, обучение и трудовая деятельность. После 31 процента показатель будет увеличиваться на 5% на каждом этапе.

«Лица, которым была предоставлена временная нетрудоспособность до этого времени, будут оцениваться по новым критериям только после окончания этого периода», пояснили в ведомстве.

Детям с неизлечимыми заболеваниями инвалидность будет назначаться пожизненно, а не до 18 лет, как до недавнего времени.

Отметим, что в результате переосвидетельствования в период конца 2020 года по начало второго квартала этого года группы инвалидности разных степеней лишены около 200 тыс. человек. В экспертно-медицинских комиссиях считают, что большинство из этих лиц здоровы и назначение инвалидности производилось по субъективным оценкам. (Turan)