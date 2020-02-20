С прицелом на будущее: какую профессию выбрать, чтобы не пополнить ряды безработных?

Выбор профессии влияет на всю дальнейшую жизнь, и тут важно не ошибиться. Принимая решение, надо учитывать, что каких-то специалистов на рынке труда в избытке, а какие-то скоро вообще не будут нужны. Во многих профессиях людей заменят роботы. Так на какие специальности стоит обратить внимание сегодняшним абитуриентам, чтобы завтра не остаться не у дел?

На этот вопрос # ответила эксперт в области образования, психолог-профконсультант Нигяр Гадашева.

По ее словам, наблюдается переход от индустриального развития к информационно-технологическому. Если раньше люди сами изготавливали те или иные вещи на заводах и фабриках, то сейчас большую часть работы выполняют машины. Потому стало больше потребности в специалистах, которые занимаются хранением, передачей и защитой информации. Даже если машины выполняют работу, управляют ими по-прежнему люди. Будет цениться умение с ними взаимодействовать, создавать программы, по которым они будут работать.

Вторая тенденция – это освоение смежных профессий, а также внедрение IT в разные сферы. На данный момент большие корпорации переходят к проектной работе и нужно быть готовым к тому, чтобы осваивать новые области.

«Скажем, я психолог,– говорит Н.Гадашева,– но при этом умею работать с несколькими компьютерными программами. Можно было бы сказать, что психологу это не обязательно, но без их знания моя работа будет менее продуктивной. Без компьютерной грамотности сейчас нельзя во многих сферах.

Так, архитекторы и дизайнеры раньше чертили и рисовали от руки. Сейчас же есть специальные программы, которые практически все за тебя делают, достаточно задать правильные параметры. Если человек хочет стать тем же дизайнером, нужно держать в уме возможность стать графическим, веб дизайнером, так как спрос есть именно на эти области».

Третья тенденция – преобладание услуг над производством, потому специалисты сферы услуг будут более востребованными. «Пользуются и будут в дальнейшем пользоваться спросом парикмахеры, косметологи, мастера ногтевого сервиса, люди, умеющие настраивать оборудование. Всегда будут цениться те, кто специализируются на хендмейде. Причем, чтобы освоить многие специальности, совсем не нужно высшее и даже профессионально-техническое образование. Сейчас существует множество различных курсов, на которых можно почерпнуть достаточно для своей профессии знаний. Конечно, это лишь начальный этап, а дальше должна быть работа над собой»,– говорит она.

Будут востребованы и специалисты, предоставляющие онлайн услуги. Например, некоторые психологи консультируют онлайн или записывают свои вебинары, видео, а потом продают их. Все больше экспертов консультируют клиентов по скайпу или по другим онлайн мессенджерам. Не у всех есть время лично приехать к ним в офис или кабинет. Проще получить консультацию виртуально.

Это же касается и учебы. Можно купить курс какого-то университета и обучаться, сидя дома. И это может, обойдется дешевле, чем ехать для обучения в другую страну. В общем, выиграют те, кто найдут себя на рынке онлайн услуг, особенно если ранее они не существовали в электронной форме», — уверена Н.Гадашева.

Говоря о популярном нынче блогерстве, эксперт отметила, что им сейчас можно заработать на жизнь. Блогеры сами себе хозяева, они не платят за аренду, а часто не платят и налогов с прибыли. Научиться тому, как быть успешным блогером, по ее мнению, сложно, несмотря на обучающие курсы и школы. Тут важно иметь чутье и любить то, чем занимаешься.

Но с каждым годом в этой сфере пробиться все тяжелее, конкуренции все больше. Сейчас блогеры задают определенные тенденции в том, как одеваться, куда ходить и т.д, однако, вряд ли через несколько лет это будет особо востребовано, считает профконсультант.

По словам Н.Гадашевой, меняется и формат труда. Одна из тенденций – переход от корпораций к дистанционной работе. И работнику, и работодателю выгодно, если первый будет трудиться дома. Работодателям не придется платить за офисы, покупать технику, платить за электроэнергию и т.д. Работнику такая форма удобна тем, что он может управлять своим рабочим графиком, не тратиться на дорогу, на обед в офисе. Кроме того, все больше людей выбирают фриланс- работу на себя, где ты сам себе хозяин.

Эксперт подчеркивает, что какую бы специальность и формат работы человек ни выбрал, он должен быть готов к обучению на протяжении всей жизни. Только в этом случае можно рассчитывать на профессиональный успех.