С позиции выигравшей войну стороны…

Трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России может состояться в ближайшее время в Москве, сообщил «Интерфаксу» дипломатический источник. «В России запланирована трехсторонняя встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении с президентом РФ», — сказал диписточник. По его сведениям, саммит может состояться после новогодних каникул, одна из возможных дат — 11 января. «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

В Баку и Ереване, на момент публикации статьи, также не было опровержения или подтверждения данной информации. Если она все же состоится, то это будет первое живое общение между руководителями Азербайджана и Армении после окончания 44-х дневной войны, которая завершилась полной победой нашей армии, возвратом почти всех ранее оккупированных территорий, за исключением Ханкенди.

Естественно, что в РА на Пашияна оказывается колоссальное давление. Против премьер-министра РА выступили почти два десятка разного рода партий, включая РПА и дашнаков. Отставки Пашиняна требует ААЦ. Не лишним будет напомнить также о том, что новогоднее обращение действующего армянского премьера не показали некоторые тамошние телеканалы. Что также является красноречивой оценкой реального отношения к Николу Воваевичу. Плюс, практически ежедневно звучат разговоры о том, что официальный Ереван до сих пор скрывает реальное число погибших в ходе войны. Уже мелькает цифра в 7000 погибших армянских военнослужащих. Естественно, все это увеличивает внутриполитическую напряженность в РА, где родители солдат регулярно проводят акции протеста, требуя сведений о своих детях.

Правда, на митинги оппозиции выходит сравнительно немного народа, что объясняется тем, что выступающие против Пашиняна деятели дискредитировали себя давно и прочно. Им просто не верят. Одним из тех, кто давно уже обнулил доверие к себе, является бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. Напомню, что он женат на дочери третьего президента РА Сержа Саргсяна. И, в свое время, он обладал колоссальным влиянием. Сейчас же, он выступает в роли опасающегося въехать в Армению, богатого и жаждущего реванша персонажа, регулярно сообщающего сенсационные подробности о действиях нынешней власти. Вот и на сей раз, в своем Telegram-канале Минасян сообщил — «о своем согласованном и запланированным до середины января визите в Баку, Армен Абазян доложил на заседании Совета Безопасности».

Сама по себе эта новость, особенно на фоне сообщения о намеченной на 11 января встрече Алиев-Пашинян, весьма интересна. Но куда щекотливее звучат подробности уже состоявшегося, по словам Минасяна, рандеву Абазяна с азербайджанским коллегой. Как сообщил зять Сержа Саргсяна, Армен Абазян, встречаясь со своим азербайджанским визави в Москве, вручил ему дорогостоящие подарки.

«На дипломатическом языке вручение подарков — выражение благожелательности и дружественного отношения, некий аналог хлеба-соли. Вручение подарков одним из высших офицеров проигравшей войну страны своим врагам, удерживающим пленных и озвучивающих претензии на Севан и Зангезур, вызвало всеобщее удивление», — возмущался Минасян. По словам которого, удивились не только российские дипломаты (они, кстати, делятся нюансами абазянова лизоблюдства со своими коллегами), но и азербайджанцы, которые покровительственно улыбались, но подарков врагу, в лице Абазяна, не планировали. И это естественно. Ведь, наша сторона никогда ранее не дарила армянам чего -либо, проводя жесткую линию политического давления на страну-оккупанта.

Сейчас же, после освобождения оккупированных более четверти века территорий Азербайджана, когда весь мир, а не только РА, увидели не только готовность, но и способность достигать своей цели силовым путем и вопреки желаниям и планам США и Франции, для которых итоги 44-х дневной войны стали шоком, официальный Баку всегда и везде будет говорить с Ереваном с позиции выигравшей войну стороны. А все попытки армянской стороны «пропетлять между струйками», будут бесполезной тратой времени. И это — главное резюме накануне возможной трехсторонней встречи с участием лидеров Азербайджана, Армении и России.