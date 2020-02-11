С первым же снегом ТОЦ у метростанции «Кероглу» превратился в каток

В ноябре текущего года жителям столицы вернули транспортный хаб. Новый транспортный обменный центр (ТОЦ), отстроенный в современном стиле, расположился недалеко от станции метро «Кероглу» — его перенесли с остановки у Национальной гимнастической арены к Деревне атлетов.

Граждане наконец-то вздохнули свободно, поскольку огороженные сетками остановки автобусов ушли в прошлое, и, несмотря на некоторую удаленность, ТОЦ представлял собой весьма удобную конструкцию — это и крытые остановки, и удобные для пассажиров залы ожидания и прочее. Однако первый же снег, выпавший в ночь с 10 на 11 февраля, обнаружил давнюю проблему нашей столицы. Мраморные настилы, ведущие от ТОЦ к метростанции, оказались не приспособлены для передвижения людей.

Чтобы представить себе масштабы происходящего, надо понимать, что речь идет о транспортном узле с напряженным потоком пассажиров. Именно здесь пересекаются транспортные направления из поселков в центр города, а потому наплыв пассажиров здесь особенно высокий — ежедневно толпы людей движутся от ТОЦ к метро и обратно.

И вот ступив на эти покрытия, утренний поток движущихся к метростанции граждан испытал на себе все прелести снежной насыпи на мраморе. Пытаясь удержаться, чтобы не упасть, люди передвигались с трудом. Особенно страдали пожилые и женщины в возрасте — стараясь удержать равновесие, многие хватались за перила, просили помощи у прохожих, и, держась за руки, преодолевали образовавшийся под ногами опасный каток. Естественно, досталось этим утром авторам идеи застелить дорогу мрамором. «Неужели не думают сделавшие это, что здесь ходят люди?», — удивлялись прохожие.

Наблюдавший эту картину корреспондент # поспешил связаться с главой пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маисом Агаевым. Выслушав обрисованный в красках рассказ утреннего марафона с препятствиями по скользкому мрамору, Агаев сообщил нам, что для решения этой проблемы будут приняты меры. Между тем, проблемы с передвижением толпы пешеходов возникли не только на территории ТОЦ, но также на лестнице, ведущей от транспортного узла в метро, непосредственно в «подземку». Покрытие этой конструкции, также выполненное из скользкого камня, превратило весь путь в горки с препятствиями, правда, спасали перила.

Тут возникает избитый вопрос — почему с первым снегом инфраструктура столицы превращается в каток? Чем обусловлена страсть к дорогому скользкому покрытию? Ведь практичнее и намного дешевле для бюджета умостить пешеходные пути и переходы недорогим, но пригодным для этого строительным материалом? На эту тему говорилось много… Но несмотря на то, что проблема обсуждается в обществе и СМИ уже немало лет, под нашими ногами с завидным постоянством продолжают укладывать мрамор и гранит…

P.S. Надо отдать должное работникам ТОЦ. На текущий момент бригады сотрудников в режиме нон-стоп очищают мраморное покрытие от снежного настила. В этом можно убедиться по фотоснимкам, отосланным на наш запрос пресс-службой БТА.