Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит странам-членам блока приостановить политический диалог с Израилем.

Боррель выступил с пространным заявлением в связи с ситуацией в Секторе Газа, в котором неожиданно резко высказался о боевых действиях Израиля в Секторе Газа и Ливане.

«Поддержание мирового порядка, основанного на правилах, начинается с применения его правил без каких-либо различий и защиты институтов, уполномоченных их выполнять. Это относится к Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, а также к Международному уголовному суду, Международному трибуналу ООН по правам человека, БАПОР и всем учреждениям ООН.

В других ситуациях, когда эти международные правила регулярно нарушаются, мы применяем многочисленные санкции – от визовых запретов и внесения в списки террористов до ограничений на импорт и экономических санкций.

До сих пор Израиль был избавлен от каких-либо серьезных последствий. Это должно измениться. Вот почему я предложил ввести запрет на импорт продуктов из незаконных поселений, основываясь на недавнем консультативном заключении Международного суда, по аналогии с существующим запретом на импорт продуктов с оккупированных украинских территорий – потому что беспристрастность является основой доверия к Европе.

Я также запросил у специального представителя ЕС по правам человека оценку соблюдения Израилем Соглашения об ассоциации с ЕС, которую я вскоре представлю нашим государствам-членам. Основываясь на этой оценке, я предложу государствам — членам ЕС приостановить политический диалог с Израилем. После целого года неуслышанных просьб мы не можем продолжать работать в обычном режиме», — заявил Жозеп Боррель.

О чем свидетельствует тон подобных заявлений главного дипломата Европы? Трудно поверить, что этот испанский политик не в курсе того, как началась эта война, кто ее развязал, и кто несет главную ответственность за нее – за жертвы, за заложников, больше года удерживаемых в заточении террористами. Не является ли такая позиция представителя Еврокомиссии (правительства ЕС) выражением опосредованной поддержки таких террористических организаций как ХАМАС и «Хезболла», ставящих себе целью уничтожение Израиля?

Своим мнением по этим весьма значимым моментам поделились с # известные зарубежные эксперты.

Как заявил израильский политолог Давид Эйдельман, то, что уходящий глава внешнеполитического ведомства Евросоюза приказал заморозить любое сотрудничество с Израилем, уже не сильно удивляет. Этот уходящий комиссар ЕС по международным делам внесет свои предложения, но мы знаем, что Евросоюз — это очень бюрократическая организация. Там чтобы передать одну чашечку кофе понадобится 27 рук. Приостановка сотрудничества должна быть одобрена всеми 27-ю странами ЕС, а это означает, что осуществление этого предложения крайне маловероятно.

Это заявление носит скорее декларативный характер в преддверии пенсии товарища Борреля, а не характер какого-то реального, жесткого шага. Просто в том «борделе», в который при Борреле превратился Евросоюз, главное просвистеть своё в расчете на будущее. А желаемое будущее для таких личностей — это всякие форумы, комиссии, гранты. Поэтому, как говорится, там каждый Жозеп – соловей», — высказал нелестную оценку эксперт.

Последствия этого заявления касаются очень многих вещей, отмечает он. «В принципе, мы не ожидаем, что нас кто-нибудь когда-нибудь полюбит, и я думаю, наши азербайджанские друзья хорошо понимают, что такие ситуации, когда агрессор оправдывается, а жертва нападения обвиняется, бывают. С Азербайджаном это происходило с конца 80-х годов, но в итоге он с этим справился. Израиль как государство пытается с этим справиться с 1948 года. А еврейский народ – уже несколько тысяч лет.

Известно, что Борреля на посту главы внешнеполитического ведомства Европы сменит нынешняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Многие обозреватели, эксперты считают, что она, придя после Борреля, сначала проветрит кабинет, потому что вони много, а потом умудрится впустить глоток свежего воздуха в иностранную политику Евросоюза. Особенно в отношении Ближнего Востока. Каллас считается крайне антиирански настроенным политиком, и сразу после вступления в должность она намерена поднять вопрос об объявлении Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Я думаю, что это правильное направление. Но опять же, и для этого нужно получить поддержку 27 стран-членов ЕС, а это немножко сомнительно. Могу напомнить, что после недавней атаки Ирана на Израиль Каллас решительно встала на сторону нашего государства и осудила это нападение как серьезную эскалацию, которая угрожает большой войной.

Так что, Боррель – это уже уходящая натура, и всё, что он делает, это уже для своей будущей карьеры. В том числе, его заявления по поводу Украины, выступления по Грузии – он предлагает отнять деньги, которые идут как помощь грузинскому правительству, и передать их гражданскому обществу, что, очевидно, вызовет еще большее напряжение между ними. Но делает он это не для неправительственного сектора Грузии, он делает это для себя, в надежде заработать таким образом тепленькое местечко после отставки», — уверен Эйдельман.

Иной точки зрения на эти высказывания придерживается исполнительный директор Центра Ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос. Он заявил, что позиция не свидетельствует о поддержке террористических организаций, поскольку речь идет об оккупированных в 1967 году палестинских территориях, на которых существуют израильские поселения.

«Существование этих поселений, с точки зрения международного права является преступлением. Они направлены на изменение этнического состава населения, что противоречит правилам ведения войны и женевским конвенциям. Так же действуют россияне на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому распространение режима санкций на израильские поселения, используя украинский прецедент, вполне логично», — полагает Семиволос.