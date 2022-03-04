Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте — с «ВВВ-» до «CCC-».Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинги помещены в список CreditWatch, что означает на пересмотре, с негативным прогнозом.

Агентство Fitch в января 2015 года понизило кредитный рейтинг России почти до «мусорного». Поводы для снижения были предсказуемыми — падение цен на нефть, санкции Запада и ослабление рубля. На грани «мусорных» оценки и от других международных агентств «большой тройки».