С ковидом дороже: во сколько обходится авиарейс для граждан Азербайджана, кому платить, и сколько

С недавнего времени граждане Азербайджана вновь получили право путешествовать самолетами. Правда, далеко пока не улетишь. В списке стран, с которыми Азербайджан открыл воздушные границы на данный момент — Турция, Россия, Украина и Грузия. Также с 1 марта из Баку стало возможно отправиться в Дубай.

Но мир все еще во власти коронавируса, а страны – в карантине. По этой причине путешественникам, прежде, чем отправиться в поездку, следует учесть ряд нюансов. Каких именно — разбирался корреспондент #:

Без ПЦР – теста в самолете нет места

Главное условие для пассажиров, путешествующих в период пандемии, для вылета из Азербайджана — обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию в аккредитованных лабораториях TƏBİB. При вылете из других стран в Азербайджан пассажирам также следует представить справку об отсутствии COVID-19. В обоих случаях принимаются только ПЦР-тесты с результатом на распечатанном бланке, обязательно содержащим QR-код. Наличие такого кода поможет ускорить прохождение формальностей в аэропорту прилета. Справка о негативном результате теста на коронавирусную инфекцию должна быть получена в течение 48 часов до вылета из страны. Пассажиры с положительным результатом анализа на рейс не допускаются. Заменить справку может паспорт вакцинации, выданный «привитым» от коронавируса лицам.

Где сдать тест и сколько это стоит

Во избежание проблем при регистрации на рейс пассажир должен представить справку о тестировании лишь из тех официально уполномоченных на это клиник. Среди них: лаборатория Referans, клиники Leyla, Memorial, госпиталь Bona Dea, Центр контроля за особо опасными инфекциями, Городские поликлиники №1, №10, Объединенная Городская Больница №18, клиника Caspian International Hospital, Центр «Sağlam Ailə Ultralab», Бакинский Центр Здоровья, Центральная Больница Нефтяников, Центральный Таможенный Госпиталь, клиническая больница Oksigen, ООО Медилюкс-1, клиника им. Насреддина Туси, Modern Hospital, Республиканский Диагностический Центр и др. Полный список медицинских учреждений представлен на сайте «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Стоит учесть, что каждая клиника устанавливает свои расценки на данную услугу. Самая высокая стоимость теста в Баку – 95 манатов, самая низкая – 40.

Как сообщили # в Bona Dea International Hospital, анализ на Covid — 19 здесь можно сдать каждый день, включая воскресенье, в режиме живой очереди. При себе обязательно иметь международный паспорт. Если сдать анализ до 12 часов дня, то результат будет готов этим же днем вечером, если после обеда, то на следующий день. Стоимость услуги составляет 85 AZN. Аналологичный анализ в лаборатории Referans обойдется уже в 75 AZN, правда, за экспресс тест со срочным ответом придется доплатить еще 20 манатов. Клиника Memorial проверит наличие COVID-19 и выдаст справку за 65 AZN. А в Объединенной Городской Больнице №18 сдать анализ можно за 40 манатов, причем оплата производится не в самой больнице, а в любом платежном банкомате Kapital Bank. Анализ в больнице можно сдать с 09:00 до 12:30, и уже вечером вернуться за ответом. Рекордсмены по цене (95 AZN) — центр Sağlam Ailə Ultralab и клиника Oksigen. В Центральной Больнице Нефтяников тест сделают за 75 AZN, а в Центральном Таможенном Госпитале — 89 AZN. Стоит отметить, что для граждан Азербайджана, путешествующих внутриреспубликанскими рейсами, обследование на наличие Covid-19 проводится на бесплатной основе.

Анкеты, страховка и прочие новшества

Пандемия, безусловно, разнообразит жизнь путешественников. Некоторые страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции вводят новые правила. И если, к примеру, Турция, Россия и Грузия ограничились заполнением анкеты пассажира, пересекающего воздушное пространство этих стран, то Украина решила раскошелить путешественников, в том числе и из Азербайджана на покупку обязательного страхового полиса. Согласно новому правилу, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Украину, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19. Страховка должна быть оплачена на весь срок пребывания туриста в стране. Так, если путешественник пожелает задержаться в Украине, к примеру, на месяц, то стоимость его страховки составит около 30 евро. При въезде на территорию Турции все пассажиры и экипаж авиакомпании проходят обязательный медицинский осмотр. Пассажиры с симптомами, характерными коронавирусной инфекции, должны будут сдать анализы на COVID-19. Туристам в Грузии нужно сделать дополнительный тест на третий день пребывания в этой стране.

С чем придется столкнуться в аэропорту в Баку

Согласно временным правила организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии COVID-19, все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджанскую Республику, принимают на рейс пассажиров с негативными результатами теста на COVID-19. Использование медицинских масок на территории аэропорта и во время полета является обязательным. Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт не менее чем за 4 часа до вылета. Для предотвращения скопления людей, вход в терминал встречающих и провожающих лиц запрещен. При входе в аэропорт пассажирам измеряют температуру с помощью системы термальной камеры. Лица с показателями температуры выше 37.5 градусов вместо аэропорта попадут в медицинский пункт, расположенный у входа. Тем, кто пройдет все испытания и будет приглашен на рейс, нужно учесть, что посадка на борт начинается с пассажиров последних рядов — во избежание столпотворений в салоне самолета.