С 3 мая израильтяне смогут путешествовать по своей стране

Часть отелей Израиля с 3 мая получат возможность принимать туристов, пока только граждан своей страны, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в департаменте министерства туризма Израиля в России и странах СНГ.

«Сегодня в Израиле состоялось совещание во главе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, на котором обсуждался вопрос о восстановлении туризма. По его итогам было одобрено предложение министра туризма Израиля Ярива Левина о постепенном возвращении туристической индустрии к работе. Так, было принято решение, что 3 мая вновь начнут принимать гостей цимеры — небольшие коттеджи для отдыха, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом с первого этажа», — сообщили в департаменте.

На совещании было решено, что в ближайшие дни вместе с Минздравом Израиля будет разработан специальный стандарт «Фиолетовый знак», подтверждающий возможность работы отелей и номеров в период пандемии коронавирвуса.