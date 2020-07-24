С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также подтвердил эту информацию.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Список стран, куда разрешат полеты, будет опубликован позже.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. (gazeta.ru)